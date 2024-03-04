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دراما المتحدة

أهل الفن: مبادرة «الوطن» تعكس اهتمام «المتحدة» ومؤسساتها بـ«ذوى الهمم»

كتب:

 أحمد عبدالرحمن وهبة ياسر
11:02 م | الإثنين 04 مارس 2024
الدكتور أشرف زكى

الدكتور أشرف زكى

حظيت الخدمة التى أطلقتها مؤسسة «الوطن»، من أجل الصم والبكم، بإشادات واسعة من نجوم الفن، وتتمثّل فى ترجمة ملخصات المسلسلات التى تخوض ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وترجمة برامجها بلغة الإشارة، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سُبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

وأشاد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بالخدمة الجديدة، وقال إنها توفر فرصة الاستمتاع بمسلسلات رمضان، من خلال ترجمة ملخصات الأعمال الدرامية بلغة الإشارة، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موجّهاً لها التحية فى ظل اهتمامها بأصحاب القدرات الخاصة.

وحرص «زكى» على دعم مبادرة «الوطن»، خصوصاً أنها الأولى من نوعها، على مستوى المواقع الإلكترونية فى مصر، واصفاً إياها بأنها «خطوة عظيمة من الجريدة ونشكرها ونقدّر مجهودها».

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه الشكر لـ«الوطن»، وقالت إن من حق هؤلاء متابعة الأعمال الدرامية، التى تُعرض بالماراثون الرمضانى 2024، والاستمتاع بكل أشكال الفنون، لأن الدراما تنقل رسالة مهمة للمجتمع، ولا بد من الاستفادة منها، إضافة إلى استمتاعهم بما يقدّم داخل المسلسلات.

وقال الفنان الشاب عمرو عادل، من «ذوى الهمم»، إن المبادرة من الخطوات المهمة التى تستحق الثناء والإشادة، خصوصاً أنها تعمل على مساعدة «الصم والبكم» فى الاندماج مع المجتمع، من خلال متابعة المسلسلات الدرامية والبرامج بدون تعب أو إرهاق، مع تأكيده أن هذا الأمر ليس غريباً على الشركة المتحدة، ومؤسساتها فى ظل حرصهم الدائم على دعم أصحاب القدرات الخاصة.

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بقلم  أحمد عبدالرحمن وهبة ياسر