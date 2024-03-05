عجوز صيني يستعرض لياقته البدنية في عمر السبعين.. عادة حرص على ممارستها

حلم القوام الرياضي يراود الكثيرين على مختلف العصور، إن كنت تعتقد أنه حلم مستحيل فانظر إلى هذا العجوز الصيني الذي يبلغ سبعين عام ويقوم بما لا يطيقه بعض الشباب بفضل روتينه اليومي الذي يشتمل على ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

ممارسة رياضة الركض يوميًا

«زو هيبينج» العجوز الصيني الذي يظهر كالشاب العشريني، يحرص على تناول كمية كافية من الماء يوميًا حسب ما ذكرته صحيفة «South China Morning Post»، ويمارس رياضة الركض كل صباح، والتي نشأ حبه لها في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات.

نصائح السبعيني للتمتع بالشباب الدائم

لم تمنعه سنوات عمره الـ70 من تسلق جبل بارتفاع 2200 قدم بسهولة، فالحياة بالنسبة لـ«زو هيبينج» تكمن في ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية، وتطوير أسلوب حياة جيد، ويتضمن نظامه الرياضي تمارين سحب الأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، ويعزو نجاحه في تجنب الكحول والسجائر لمدة أربعين سنة إلى الخلود مبكرًا إلى النوم.

فوائد الركض للجسم

بحسب موقع «only my health»، تقدم رياضة الركض خدمات مذهلة لأجسادنا يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. حرق السعرات الحرارية؛ إذ يمكن للركض أو الجري أن يجعلك تتعرق بشدة وهو ما يسهم في تسريع عملية حرق السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص الوزن.

2. تقوية العظام، يحفز الركض المستمر لمدة نصف ساعة يوميًا أداء الجهاز الحركي للإنسان ويحسن صحة العظام والمفاصل.

3. الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ إذ يحد الركض من خطر السكتات القلبية المفاجئة ومن الممكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن خاصةً الذين يعانون من الوزن الزائد.