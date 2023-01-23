أطعمة تساعدك في الحفاظ على الشباب الدائم.. ابتعد عن الوجبات المصنعة

يسعى معظم الناس أن يكونون في مرحلة الشباب لأطول مدة، وأن يملكوا بشرة خالية من التجاعيد، وبسبب تلك الرغبة الملحة قد يلجأ البعض إلى العمليات التجميلية المكلفة والتي يمكن أن تكون نتيجتها غير مضمونة، والبعض الآخر يفضل أن يستخدم الكريمات لمحاربة علامات التقدم في العمر، بينما النظام الصحي والأطعمة المفيدة تكون في أغلب الأحيان الحل الأسهل والأكثر ضمانا.

وتستعرض «الوطن»، أكثر الأطعمة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على بقاء البشرة والجسم في مرحلة الشباب.

أهمية اختيار الأطعمة المناسبة للجسم

من جهتها، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك عددا من الأطعمة تساهم في عدم وجود شيخوخة مبكرة أو استمرار مرحلة الشباب لفترة كبيرة، لذا من الأفضل اختيار نوعية الأكل المناسب لكل شخص، ولكن بشكل عام يفضل الابتعاد عن الأطعمة المصنعة أو المعبأة، وعدم المبالغة في استخدام الملح والسكر المضاف إلى المشروبات المختلفة، فضلا عن ضرورة اختيار اللحوم ومنتجات الألبان بعناية شديدة.

أفضل الأكلات التي تحافظ على مرحلة الشباب لدى الأشخاص

وأضافت، أنه يفضل أن يتناول الشخص بعض الأطعمة الصحية، والتي تساعد على امتلاكه جسدا صحيحا، بشرة نضرة، وملامح شبابية، ومنها ما يلي:

الخضروات والألياف الذائبة والتي تشعر بالشبع وفي الوقت ذاته تساهم في تأخير علامات الشيخوخة لغناها بمضادات الأكسدة، إضافة زيت الزيتون إلى السلطة في الوجبات اليومية.

تناول الأطعمة التي تشتمل على فيتامين «سي»، كما في الجزر، وفيتامين «د»، كونه يلعب دورا مهما في زيادة قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنها أشارت إلى أن الحصول على بشرة صافية، لا يمكن الحصول إلا من خلال النظام الغذائي الصحي، موضحة أنه الحل الأمثل والبديل الأضمن عن الكريمات ومستحضرات التجميل التي تكون في الغالب مكلفة ولا يمكن أن يستمر في شرائها لمدة طويلة.