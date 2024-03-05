كم كان عدد زوجات النبي محمد؟.. آخرهنّ زينب بنت جحش

كم كان عدد زوجات النبي محمد؟، من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين دائمًا، وذلك لأن أمهات المؤمنين يحظينَ بمكانة هامة في قلوب ونفوس جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي حسمته دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية.

كم كان عدد زوجات النبي محمد؟

وبخصوص الحديث عن كم كان عدد زوجات النبي محمد؟- صلى الله عليه وسلم- تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسماء زوجات النبي بالتفصيل، والتي جاءت كالتالي:

1-السيدة خديجة بن خويلد.

2- السيدة سودة بنت زمعة.

3- السيدة عائشة بنت أبي بكر.

4- السيدة حفصة بنت عمر.

5- السيدة زينب بنت خزيمة.

6- السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية.

7- السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.

8- السيدة جويرية بنت الحارث التي كان اسمها برة، فأطلق عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جويرية.

9- السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية.

10- السيدة صفية بنت حيي بن أخطب.

11- السيدة زينب بنت جحش.

كم عدد أحفاد النبي

وبخلاف الحديث عن السؤال الخاص بـ«كم كان عدد زوجات النبي محمد؟»، يرغب الكثيرون في معرفة عدد أحفاد النبي الكريم، فقد كان للرسول- صلى الله عليه وسلم- 8 أحفاد، كالتالي حسب ما أوضحته دار الإفتاء:

- أحفاد النبي من ابنته السيدة فاطمة: الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم.

- أحفاد النبي من ابنته زينب رضي الله عنها فهم: علي وأمامة، ووالدهم أبو العاص، وقد مات علي وهو صغير وبقيت أمامة.

- أحفاد النبي من ابنته رقيّة: عبد الله الذي توفي في عمر ست سنوات.