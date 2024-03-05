هل نرى 50 جنيها بلاستيكية في 2024؟.. مسؤول مصرفي يكشف حقيقة طرح عملة جديدة

هل يتم طرح عملة جديدة بلاستيكية بفئة 50 جنيهًا العام الجاري، بعد طرح عملة فئة 20 جنيهًا البلاستيكية من المركزي المصري في 2023، وفئة 10 جنيهات في عام 2022؟ ذلك سؤال يراود العديد من المواطنين بعد تداول أنباء عن احتمالية إصدار عملية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرد عليه المسؤول المصرفي وليد ناجي.

قال ناجي في تصريحات لـ«الوطن»: بشكل عام، عندما يتم اتخاذ نظام جديد خاص بالأوراق المالية من قبل أي بنك مركزي، يكون هناك خطة للسير عليها تدريجيًا.

هل يتم طرح عملة جديدة بلاستيكية فئة 50 جنيها؟

وأضاف أن البنك المركزي المصري بدأ بطرح فئة 10 جنيهات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر في عام 2022، ثم فئة 20 جنيهًا في عام 2023، لذا من المتوقع استكمال الخطة وطرح 50 جنيهًا، ثمّ على سبيل المثال الـ100 جنيه، وربما الـ200 جنيه.

وتابع المسؤول المصرفي، أن البنوك المركزية بشكل عام يكون لها خطط وحسابات تسير عليها بشكل تدريجي ومنظم، ولا تتعارض مع المتوافر لديها.

مميزات العملة البلاستيكية

يذكر أن البنك المركزي المصري لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يفيد بطرح فئة جديدة من العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الأطول عن الورقية بـ 3 أضعاف، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والأتربة ولا تتأثر بالمياه.

وسبق وذكر المركزي أن العملة البلاستيكية هي خطوة لتطبيق سياسة النقد النظيف، فضلا عن زيادة معدلات جودة أوراق النقد المتداولة في السوق المصري، ولتتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.