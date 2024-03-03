مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024

دائما ما يترقب المواطنون مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2024، حيث إن فيه تجتمع لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يجرى عقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ضمن اجتماعها الثاني للعام الجاري في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024، بحسبما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الاجتماع الأول للبنك المركزي

تم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

موعد الاجتماع الثاني

ومن المقرر أن يجرى عقد الاجتماع الثاني للبنك في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

موعد الاجتماع الثالث

أما وعن موعد الاجتماع الثالث فسيجري عقده في 23 مايو 2024.

موعد الاجتماع الرابع

وعن الاجتماع الرابع فسيتم عقده في تاريخ 18 يوليو 2024.

موعد الاجتماع الخامس

وبخصوص موعد الاجتماع الخامس للبنك فسيكون مقررا له يوم 5 سبتمبر 2024.

موعد الاجتماع السادس

ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

موعد الاجتماع السابع

فيما ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

موعد الاجتماع الثامن

هذا وسينعقد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في تاريخ 26 ديسمبر 2024.