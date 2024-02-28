الرئيس السيسي: أموال مشروع رأس الحكمة وصلت البنك المركزي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع رأس الحكمة الذي جرى توقيعه مع دولة الإمارات الشقيقة قائلا «إن شاء الله ربنا يساعدنا والأشقاء في الإمارات يقدروا يحققوا المدينة العالمية دي، ومش على شهرين أو 3 أشهر، نتحدث عن مدينة مليئة بالحياة المستمرة على مدار العام بالكامل وبعض أنشطتها سيكون موجودا لأول مرة في مصر».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة أنَّ «البيانات التي ذكرها رئيس الوزراء كاملة والأموال اللي جرى إعلانها بالمشروع بالفعل وصلت مصر بالأمس، واليوم دخل جزء منها إلى البنك المركزي ويوم الجمعة ستكون هناك دفعة ثانية، وهذا من فضل ربنا، ولازم أوجه الشكر للأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم شقيقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد».