تحذيرات البنك المركزي من مخالفة تعليمات استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

يسمح البنك المركزي المصري للمسافرين من عملاء البنوك، ببعض التسهيلات عند استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، ولكن بشروط معينة، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية بحسب بيان للبنك المركزي.

تعمل البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، على فتح حدود الاستخدام للعميل في حال السفر للخارج، ولكن يجب معرفة 5 تعليمات لعدم التعرض لأي مشكلة.

تعليمات فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان

- يعمل العميل على التواصل مع البنك لإخباره بالسفر، وحينها يقوم البنك بفتح حدود الاستخدام المقررة، ولا يحتاج المسافر لتقديم مستندات إثبات ذلك قبل السفر.

- التواصل مع البنك من خلال الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة البنك.

- وبحسب المركزي المصري، يسمح للعملاء بتقديم إثبات السفر خلال مدة 90 يومًا فقط، من يوم فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر.

- يقدم العميل خلال هذه المدة ما يثبت أنه كان خارج مصر، من خلال الأختام الموجودة على جواز السفر بالمغادرة والوصول.

- وفي حال كان العميل خارج مصر بمدة تتجاوز الـ90 يومًا، يمكن أن يقدم ما يثبت ذلك للبنك الخاص به.

تحذيرات من عدم التزام العميل بالتعليمات

- وشدد المركزي على أنه في حال عدم التزام العميل بهذه التعليمات وتقديم ما يفيد أنه كان خارج مصر خلال استخدامه البطاقات الائتمانية، يعمل البنك الذي يتعامل معه بالتواصل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» للإبلاغ عنه لوضعه على القائمة السلبية.

- كما أن العميل، الذي لم يلتزم بالتعليمات، يتم إدراج بقائمة المحظورين من إصدار البطاقات الائتمانية، ومنعه من خدمات مصرفية في المستقبل.