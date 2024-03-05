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دراما المتحدة

شوارع غزة تتحول إلى مقابر جماعية للشهداء (صورة)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:56 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
شوارع قطاع غزة

شوارع قطاع غزة

الحزن والمأساة ينتشر في كل ربوع قطاع غزة، حيث تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي في القصف دون رحمة، ويتزايد عدد الشهداء بشكل مروع، حتى أصبحت المقابر لا تسع لهذه الأعداد المهولة من الشهداء.

قبور في الشوارع والطرق لدفن الشهداء

يعيش الأهالي في قطاع غزة لحظات حزن عميقة، بفقدان أحبائهم في ظروف مأساوية، ويعجزون عن دفنهم في المقابر الرئيسية بسبب القصف المتواصل، تتحول الأماكن العامة والمنازل والشوارع إلى مقابر جماعية تستوعب جثث المئات من الشهداء.

وبسبب اكتظاظ المقابر وصعوبة الوصول إليها، بسبب القصف المستمر، اضطر أهالي قطاع غزة لحفر قبور في الشوارع والطرق لدفن الشهداء، بحسب ما ذكره التلفزيون الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي وصل إلى 30534 شهيدًا، و71920 جريحًا، أغلبهم من النساء والأطفال.

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