عالم الزلازل الهولندي يكشف لـ«الوطن» سر اختفائه.. ما علاقة فلسطين؟

لمع وظهر في مطلع عام 2023، اسمه كان كفيلًا بإثارة الرعب في العالم بسبب ارتباطه دائمًا بالزلازل والكوارث، التى حدثت في العام الماضي، أنه عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذي شغل عقول العالم بعد توقعه زلزال الشرق الأوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، إلا أنه قرر الاختفاء فجأة.

كيف يتنبأ هوجربيتس بحدوث الزلازل؟

ظهرت نجومية عالم الزلازل الهولندي، بعد توقعاته الصحيحة لزلازل أحيانًا ضربت مناطق متفرقة في العالم، والتي أثارت حوله علامات استفهام كثيرة، فلقبة البعض بـ«الدجال»، إلا أنه اختص وقتها لـ«الوطن» ليشرح الفرق بين «العالم والدجال»: «الفرق الرئيسي بين طريقتي في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يراقب المنجمون بشكل أساسي الأرض في المركز، كما أن هناك المزيد من الاختلافات، أنا لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، كما أنني لا أستخدم الأبراج».

أفعال الاحتلال الإسرائيلي وراء اختفاء عالم الزلازل

وعن سبب الاختفاء عن الأنظار فجأة، أوضح «هوجربيتس» لـ«الوطن»: «ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، هو السبب الرئيسي، فلا فائدة من القيام بتنبؤات الزلازل أثناء حدوث هذه المذبحة، لذلك قررنا إيقاف خدمتنا في الوقت الحالي».

وأضاف: «ينبغي على العالم بأسرة أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية، التى يتعرض لها سكان غزة من قبل هجمات الاحتلال الإسرائيلي».

وأردف عالم الزلازل الهولندي: «ألا يكفي استشهاد أكثر من 30 ألف مدني دون نهاية تلوح في الأفق، أفعال الاحتلال لا تدل على محاربة الفصائل الفلسطينية، التى يصفونها بالإرهاب، كيف هم إرهاب؟! وكل أفعالهم هي التي تدل على الإرهاب».