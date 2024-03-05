حزب الله يطلق صواريخه على إسرائيل.. إصابات مباشرة وانقطاع للتيار الكهربائيّ

سقط أحد الصواريخ في أحدث وابل من المقذوفات التي أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من عمود مرافق، مما تسبب في أضرار أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات محتلة في الشمال، وفقًا لمجلس ماته آشر الإقليمي.

الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إصلاح جهاز الإرسال

وجاء في بيان صادر عن المجلس الإقليمي، أن شركة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إصلاح جهاز الإرسال التالف، ولم تحدد عدد المدن المحتلة التي فقدت الطاقة في المنطقة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وجاء في البيان «نطلب من الجمهور الاستماع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية وضباط أمن المجتمع».

وفي سياق متصل، صرح حزب الله أنه استهدف قوة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع «الراهب» بقذائف مدفعية، مما حققت إصابات مباشرة، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».