مراسلة «القاهرة الإخبارية»: استقالات طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مؤكدة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن طاقم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قد شهد استقالات، ونقلت هذه الأنباء القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، وهي قناة خاصة يديرها مستوطنون متطرفون، ولم تذكر أي وسائل إعلام إسرائيلية هذه التفاصيل، ولم يصدر أي تعقيب رسمي من أي مسؤول إسرائيلي حول هذه الأنباء.

الاستقالات في طاقم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الاستقالات إذا ما تم صحتها، فذلك يدل على تعميق الخلاف على المستوى السياسي والعسكري، مؤكدة أن توقيتها يعني أنّ هناك مشكلة حقيقية داخل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أنّ القناة الرابعة عشر قالت إن هذه الاستقالات بسبب وجود مشكلات وخلافات، خاصة بالحرب على غزة.

إخفاقات في المستوى العسكري الإسرائيلي

وأكدت، أنّ الإخفاقات في المستوى العسكري الإسرائيلي، تدل على أن هناك بعض الضباط لا ينصاعون للأوامر من قبل القادة: «هذا ما أوضحته القناة بعدم وجود أي اهتمام بالجيش الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يكون هناك إخفاقات جديدة تعمق أزمة الثقة، وخاصة في وجود انعدام ثقة بالفعل بين أعضاء «كابينت» الحرب».