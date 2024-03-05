تسجيل صوتي لمحتجزين إسرائيليين قبل قلتهم بنيران صديقة.. «اعتقدناهم من الفصائل»

نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا للمحتجز ألون شامريز، وهو يطلب المساعدة خلال اشتباك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية التي احتجزنه مع شخصين آخرين في مكان ما داخل غزة.

استغاثة المحتجزين أثناء قتلهم من قبل الاحتلال

وتضمن التسجيل عبارات طلب المساعدة مثل «نحتاج للمساعدة! نحن هنا، نحتاج إلى المساعدة! الرجاء المساعدة!»، ويمكن سماع شامريز وهو يصرخ في التسجيل المسرب.

وأرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلبًا إلى المبني الذي كان يحتجز فيه المحتجزين شاميز ويوتام حاييم وسمر تالكا، مثبته فيه كاميرا لتسجل فيديو.

בלעדי: הקלטות הגבורה של אלון שמריז – כך ניסה להציל את עצמו ואת חבריו מהשבי בלב עזה לכתבה המלאה >>> https://t.co/imzN4qKlSi@carmeldangor pic.twitter.com/NYSy6NniAG — כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2024

وقُتل الكلب على يد الفصائل الفلسطينية خلال المعركة، لتقوم قوات الاحتلال بالهجوم على الفصائل وتقتل المحتجزين الثلاثة وتزعم أنه حدث بالخطأ، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

اعتقدناهم من الفصائل

وذكرت أن الجنود سمعوا صرخات «المساعدة» باللغة العبرية، ولكنهم اعتقدوا أنها كانت محاولة من قبل الفصائل لاستدراجهم إلى كمين، وفقًا لتحقيق نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي منشور على منصة «أكس»، كشف شقيق ألون، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ العائلة بأن التسجيلات قد تسربت إلى وسائل الإعلام.

وأفاد بأن عائلة شامريز تم عرضها على التحقيق منذ أشهر، إلا أن والدتهم غادرت عندما علمت أنها لن تتمكن من التعامل مع التسجيلات.