سلمى صباحي تُحيي الذكرى السنوية لإياد داود

أحيت الإعلامية سلمى صباحي، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية للإعلامي الراحل إياد داود، الذي جمعتهما صداقة قوية خلال عملهما في البرنامج الشبابي «شبابيك».

سلمى صباحي تحيي ذكرى صديقها الراحل إياد داود

ونشرت سلمى صباحي صورة تجمعها بإياد داود، معلقة: «صباح الخير يا إيدو.. سنتين وأنت مش موجود! عامل إيه عندك؟ يا رب تكون مبسوط يا أخويا، وحشتني أوي بجد.. الفاتحة».

وفاة إياد داود

ورحل عن عالمنا إياد داود عام 2022 متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، وهو من مواليد 1983، وشقيق الكاتب والسياسي خالد داود.

تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وشارك في 15 عرضًا مسرحيًا جامعيًا، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك».