أعمال الفنان إياد داود.. 15 عرضا مسرحيا وآخر مسلسلاته «شديد الخطورة»

ما زال الجمهور يبحث عن أعمال الفنان إياد داود، خاصة أنه جمع بين مهنتي التمثيل والإعلام، وقدم خلال مشواره الفني عددًا من الأعمال الفنية المهمة، قبل أن توافيه المنية أمس، ومنذ قليل انتهت صلاة الجنازة على الفنان الراحل في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

أهم أعمال الفنان إياد داود

على الرغم من أن إياد داود كانت بداية مسيرته الفنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم والذي استمر منذ عام 2005 حتى 2012، إلا أنه شارك فنيًا في عدد من الأعمال خاصة أنه تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

الفنان إياد داود له أعمال درامية ناجحة منها، مسلسل «فض اشتباك» عام 2013 وقدم من خلاله شخصية خالد، كما شارك في مسلسل «الداعية» عام 2013 مع الفنان هاني سلامة، وبالنسبة للأعمال السينمائية قدم فيلم بعنوان «الثمن» مع الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك عام 2016.

آخر أعمال الفنان إياد داود

وكانت آخر أعماله في الدراما مسلسل يحمل اسم «شديد الخطورة» عام 2020 مع الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى.

ورحل الفنان إياد داود متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا منذ أيام، ودخل إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة إلى جوار والده الذي سبقه منذ حوالي 8 أشهر فقط، كما عانى «إياد» خلال فترة سجن شقيقه الكاتب الصحفي خالد داود، بعد اتهامه بالتحريض على العنف، ولكن تم الإفراج عنه في شهر أبريل الماضي.