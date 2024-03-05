مصطفى محمد في الغردقة للاطمئنان على مولوده.. استقبله بفانوس وقميص نانت (صور)

وصل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر القومي لكرة القدم ولاعب نادي نانت الفرنسي، إلى مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في إجازة سريعة للاطمئنان على زوجته بعد وضع مولودها الثاني «نوح»، في أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة.

مصطفى محمد يرزق بمولوده الثاني

واستقبل اللاعب مصطفى محمد مولوده الجديد بفانوس رمضان وتيشيرت نادي نانت الفرنسي، ثم وقع على التيشيرت، وأهداه للطبيب النساء الذي أجرى العملية معربا عن امتنانه وشكره.

كان في استقبال مصطفى محمد لاعب منتخب مصر لكرة القدم أسرة زوجته التي تقيم في مدينة الغردقة وشهدت مولد زوجته، وترعرعها في منزل والدها بمدينة الغردقة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، واستشاري النسا والتوليد الذي أجرى العملية لزوجة اللاعب، إلى أن زوجة اللاعب والمولود في صحة جيدة.

فانوس رمضان لمولود مصطفى محمد الجديد

وعبر الطبيب عن سعادته بوجود اللاعب في الغردقة، مشددا على أنه استقبل مولوده بفانوس رمضان والزينة والأنوار المضيئة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن اللاعب أهداه تي شيرت نادي نانت الفرنسي بعد التوقيع عليه وهو في غاية السعادة.