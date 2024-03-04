الغردقة تستعد لاستقبال شهر رمضان بالزينة وإضاءة الشوارع

استعدت أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث انتشرت زينة رمضان في الشوارع والميادين وأمام الفنادق والمنشآت السياحية، وشهد شارع شيراتون السياحي بالغردقة أكبر هلال فانوس رمضان والأنوار المضيئة ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك‪.

فانوس رمضان

وأشار سالمان حلمي، أحد أبناء الغردقة، إلى أن شارع شيراتون السياحي، أحد أشهر شوارع الغردقة شهد أكبر فانوس مضيئ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مقدما التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

فانوس رمضان في شوراع الغردقة

وأكد لـ«الوطن» أن الفانوس وهلال رمضان خلقا حالة جميلة في أكبر شوارع الغردقة السياحية احتفالا برمضان، وحرص السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على التفاعل والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على السوشيال ميديا ما يضفي أجواء السعادة والفرح والسرور على مدينة الغردقة ويعكس صورة حضارية.

مائدة إفطار جماعي

ومن جانبه أشار هشام الجندي شيف عمومي بالغردقة في لـ«الوطن» أن الغردقة على موعد مع أكبر مائدة إفطار جماعي في خيمة رمضان بشارع شيراتون بالغردقة، مؤكدا أنه يشرف على تجهيز المائدة بمشاركة أكثر من 15 شيف الإفطار الصائمين حيث تكفى أكثر من 2000 فرد.