تفاصيل افتتاح أول كنيسة إنجيلية في الغردقة (صور)

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، بحضور جماهيري وشعبي كبير.

وشارك في فعاليات الحفل الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس بشير عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالغردقة، والقس ديفيد مجدي، الراعي الإكرامي للكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

أندريه زكي: المحبة الحقيقية لا تهتم بهوية الناس

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي الكنيسة القس بشير عزمي، راعي الكنيسة ولشعب كنيسة الغردقة على افتتاح مبنى الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة جميع الأحباء من مدينة الغردقة فرحة اليوم معًا، مضيفًا: «اليوم ونحن فرحون معًا نصلي ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقع المواطنة المصري، وعلينا أن نعلم جيدًا أن رسالة الكنيسة أن تقدم الرحمة للبشرية، والمحبة الحقيقية لا تهتم بهوية الناس، وبجمال الخدمة تتغير حياة الناس».

كما التقى رئيس الإنجيلية شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالغردقة بحضور راعي الكنيسة القس جون فادي، وعدد من خدام الكنيسة، ورحب شعب الكنيسة بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، كما استعرض راعي الكنيسة أبرز الخدمات المقدمة لشعب الكنيسة والمنطقة.