مصطفى محمد يرزق بمولود جديد وينشر صوره على «إنستجرام»: اللهم أنبته نباتا حسنا

أعلن المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، عن مولود جديد، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام، ليصبح الابن الثاني له، وأطلق عليه اسم «نوح مصطفى محمد».

وكتب نجم منتخب مصر على الصور التي نشرها: بسم الله الرحمن الرحيم..«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.. خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً» صدق الله العظيم.. الحمد لله رب العالمين.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنّة.. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظه من كل شر وسوء، وينبته نباتاً حسناً، وأن يرزقنا بره ويجعله من عباده الصالحين وحفظة القرآن الكريم اللهم آمين.

كما كتب اللاعب مصطفى محمد: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».. الحمد لله رب العالمين.

إبداع مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد خلال الأشهر الماضية، ومع بداية الدوري الفرنسي، أصبح له دور بارز في قيادة هجوم الفريق، وأصبح ضمن قائمة الهدافين في الدوري، ويُعتبر أكثر من سجَّل ضربات حرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد سجَّل 4 أهداف في أمم أفريقيا

ورغم خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا مبكرًا، في الدور الـ 16 أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بضربات الترجيح، إلا أن مصطفى محمد سجل 4 أهداف مع المنتخب، وكان ضمن أبرز لاعبي المنتخب المصري في البطولة.