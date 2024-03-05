زلزال الصين.. ماذا قال سكان مقاطعة شنجهاي عن الهزة العنيفة؟

أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزال الصين الذي ضرب محافظة تسادوي في مقاطعة شنجهاي بشمال غربي الصين، صباح اليوم، كان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقه 10 كيلومترات.

لا إبلاغ عن وقوع ضحايا في زلزال الصين

وقالت السلطات المحلية في الصين، إن السكان في محافظة تسادوي لم يشعروا بهزات أرضية قوية، في الوقت الذي قرأت فيه الأجهزة زلزال الصين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتعد الصين واحدة من أكثر الدول المعرضة للزلازل والهزات القوية، خصوصا المناطق الجبلية الواقعة غربي البلاد، وكان آخر هذه الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر في 19 ديسمبر الماضي، وأسفر عنها مصرع 86 شخصا آنذاك.

واحدة من أكثر 5 دول معرضة للزلازل

وأفادت «ورلد أتلس» بأن الصين تعد واحدة من أكثر 5 دول معرضة للزلازل في العالم مع إندونيسيا وإيران وتركيا واليابان، وتعد واليابان وإندونيسيا من أكثر دول العالم بالنسبة لعدد الزلازل، أما الصين وإيران وتركيا تعتبران من أكثر دول العالم تسجيلا لزلازل كارثية.