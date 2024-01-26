زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب اليابان.. وآخر بشمال غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو باليابان على عمق 41 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن هزة أرضية ضربت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، جنوب شينجيانج شمال غرب الصين، على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 119 كيلومترا غرب بلدة أيكول بولاية كاشجر في شينجيانج شمال غرب الصين، وعلى مسافة 132 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من ولاية أكسو في منتصف غرب شينجيانج.