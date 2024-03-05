«الأوقاف» توفد 200 إمام وقارئ لإحياء ليالي رمضان في 10 دول

ذكرت وزارة الأوقاف أنَّ عدد الموفدين والمعارين من وزارة الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من 200 إمام وقارئ، ضمن دورها الريادي في نشر الفكر الوسطي عالميًا وبناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ- 2024م.

الموفدين من وزارة الأوقاف

وتابعت أنَّ عدد الموفدين إلى ألمانيا وحدها 23 إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد 23 إمامًا وقارئًا إلى البرازيل، و16 إمامًا وقارئًا إلى أمريكا، و11 إمامًا إلى دولة تنزانيا، و11 إلى فنزويلا و10 إلى كندا.

احياء ليالي شهر رمضان

كما أوفدت الأوقاف، 7 إلى أستراليا و6 إلى بريطانيا، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان 32 إمامًا، و7 إلى الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ - 2024م.