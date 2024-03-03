عالم بـ«الأوقاف»: «علينا التعلم مما كان يفعله النبي في رمضان»

أكد الدكتور أشرف فهمي، من علماء وزارة الأوقاف، أن من رحمة الله بعباده إنه جعل أعمال الخير متنوعة ومختلفة، مشددًا أن قدوتنا وأفضل من عمل الخير هو سيدنا محمد.

أعمال سيدنا محمد في شهر رمضان

وأوضح «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن السيدة خديجة عندما وصفت أعمال الخير التي كان يفعلها سيدنا محمد، قالت: «كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق».

وشدد أنه علينا أن نتعلم مما كان يفعله سيدنا النبي ونحن على أبواب شهر رمضان، منوهًا بأن رمضان شهر الخير والمودة وتجمع الأحباب ومحبة الأطفال، والله غرس محبة هذا الشهر الفضيل في العباد، متابعًا: «يبقى علينا أن نصل الرحم لو إحنا مقاطعينهم».