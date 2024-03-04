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بـ105 ملايين جنيه.. «الأوقاف» تفتتح مسجد المحلي في البحيرة

كتب:

إسراء سليمان
03:20 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح مسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بتكلفة 105 ملايين جنيه، منها 64,8 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، و40 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار.

عمارة المساجد الأثرية في مصر 

يأتي ذلك استعدادًا لشهر رمضان، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى وخاصة المساجد الأثرية، وبالتعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار.

وافتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، الدورة العلمية الدولية السادسة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، بالمشاركة مع المنسقين الإعلاميين بالأوقاف.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.