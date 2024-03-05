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«الأوقاف»: توزيع 29 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات

كتب:

إسراء سليمان
09:12 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 29 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، ابتداء من الأحد المقبل الموافق 10 مارس، ولمدة 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام، وذلك بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم ، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد).

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.