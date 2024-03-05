أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-3-2024.. كيلو الضأن ينخفض 9 جنيهات

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-3-2024، استقرارًا ملحوظا في الأسواق في غالبية الأنواع، بينما تراجعت أسعار بعضها، حيث انخفض سعر كيلو اللحم الضأن بنحو 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس ليسجل اليوم نحو 377 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر الصفحة الرسمية لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلو لحوم البتلو اليوم نحو 404 جنيهات في الأسواق.

وبلغ سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 373 جنيها.

أسعار الكندوز

واستقر سعر كيلو لحم الكندوز اليوم عند 397 جنيهًا.

وعن أسعار لحوم الكندوز الكبير فسجل نحو 330 جنيها، بتراجع بلغ 4 جنيهات عن أسعار أمس.

وسجل سعر كيلو لحوم الكندوز الصغير نحو 375 جنيها، بتراجع نحو جنيهين مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار اللحم الضأن

وبلغ سعر كيلو لحوم الضأن بالعظم اليوم نحو 377 جنيهًا في الأسواق، بتراجع بلغ نحو 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.