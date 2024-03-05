تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-3-2024

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-3-2024 تراجعًا في الأسعار بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير جميع أنواع اللحوم في المجمعات بأسعار مخفضة، في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين، والمعارض التابعة للغرف والسلاسل التجارية.

انخفاض أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة تراجعًا، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

سجل متوسط سعر الكيلو بين 330 و414 جنيهًا حسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم، بتراجع بنسبة 0.84% عن أسعار أمس.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 383 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 280 إلى 450 جنيهًا.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.