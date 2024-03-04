انخفاض أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

كشف الدكتور عصام مرسي مدير الإرشاد الزراعي بالمنوفية، عن انخفاض أسعار اللحوم في منافذ البيع الرسمية التابعة للمديرية خلال الأيام الماضية، حيث يوجد 10 منافذ موزعة على عدد من المدن بالمحافظة للتخفيف على كاهل المواطنين والبيع بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأوضح «مرسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا خلال الآونة الأخيرة، وبلغ سعر الكيلو اللحمة البناتي 310 جنيهات، بينما بلغ كيلو اللحمة الكندوز 280 جنيها في منافذ البيع، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت ما بين 15 إلى 20 جنيها في الكيلو الواحد.

انخفاض أسعار اللحم القائم

وأكد الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بالمنوفية، انخفاض اللحم القائم في أسواق المواشي خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر اللحم الجاموسي 155 جنيها، بينما بلغ سعر اللحم البقري 165 جنيها، مع التوقع في استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.