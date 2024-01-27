عمرو دياب يرتدي ساعة بـ25 مليون جنيه.. ما علاقة كريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

بإطلالة مميزة ظهر الفنان عمرو دياب في إحدى الفعاليات الفنية مرتديا بدلة بيضاء اللون، وساعة باهظة الثمن أثناء تواجده على المسرح، خطفت أنظار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن سعرها، خاصة أن هناك لاعب كرة قدم عالمي ارتداها من قبل.

سعر ساعة عمرو دياب

بلغ سعر الساعة التي ارتداها الفنان عمرو دياب حوالي ما يقرب من 400 ألف دولار أي ما يعادل 25 مليون جنيه، وفقا لمقطع فيديو نشره شخص يدعى أحمد الصاوي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، مشيرا إلى أن هذه الساعة من الصعب العثور عليها.

ارتدى هذه الساعة من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر بها فور إعلان نادي النصر السعودي توقيعه مع اللاعب العالمي، وظلت توقعاته حينها تحت المراقبة إذ عندما التقط الصور مع المشجعين لاحظ المتابعون الساعة التي كان يرتديها في ذلك الوقت ولفتت أنظار الجميع، ما جعلهم يتساءلون عن نوع هذه الساعة.

ماركة الساعة

الساعة هى من ماركة «رولكس» وهي «كوزموغرافدايتونا»، إذ تكون مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، وهو نوع شائع في المجوهرات والخواتم والساعات، حيث سُمي بهذا الاسم وذلك نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو عبارة عن ماس صغير يكون مستطيلا أو قد يكون مربعا، وحوافه مستقيمة وجوانبه طويلة وفقا لما ذكره موقع «العربية».

تكون الساعة مزينة بأرقام عربية، حيث كان أول ظهور لها في عام عام 1963 بتصميم كان يلبي احتياجات سائقي سيارات السباق المحترفين، وهى لديها أداء عالٍ ومقياس تاكيمتري و3 عدّادات، كما أنها تسمح لمستخدميها قياس الوقت المنقضي، بالإضافة إلى أن إطارها مقاوم للصدأ ومضاد للخدش.