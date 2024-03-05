«التعليم» توضح حقيقة إلغاء امتحانات الشهر لصفوف النقل في رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء امتحانات الشهر لصفوف النقل في شهر رمضان، لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي والثاني الثانوي.

إلغاء امتحانات الشهر لصفوف النقل في شهر رمضان

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا حقيقة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات الشهر لصفوف النقل في شهر رمضان، والمقرر عقده يوم نهاية شهر مارس الحالي»، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وأكد المصدر أن امتحانات الشهر في موعدها، مشيرًا إلى أن يتم عقد امتحانين شهر في الفصل الدراسي الثاني «امتحان شهر فبراير وامتحان شهر مارس» ويتم اختيار درجات أعلى امتحان شهر.

ولفت إلى انتظام الدراسة في شهر رمضان وهناك توجيهات بحصر الغياب والحضور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب متجاوزي الغياب، والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، وعقد امتحانات الشهر في موعدها المحدد، موجها رسالة لأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات علي موقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد علي الاخبار التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.