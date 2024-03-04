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دراما المتحدة

«التعليم»: 6 أيام إجازة في امتحانات الثانوية العامة لعيد الأضحى

كتب:

أميرة فكري
04:50 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 وذلك بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

استئناف الامتحانات بعد إجازة العيد

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الامتحانات تُستأنف اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بامتحان اللغة العربية لجميع الشعب، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

وأكدت الوزارة أنه يتم التنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية للامتحانات، والتي تُعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

إجراءات ضد الغش

ونوهت الوزارة بأنها اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بمكافحة الغش، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بسير اللجان الامتحانية.

 

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بقلم أميرة فكري