وزير التعليم: نشرنا فيديو توضيحيا مهما عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بنشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع اتحاد طلاب مصر، إن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن جانبه، أشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة للإعلان عنه.