تفاصيل استشهاد أطفال غزة جوعا.. آخرهم يزن الكفارنة

حرب ضروس تخلو من أي مبادئ إنسانية، تشنها قوات العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة دون أي مراعاة للمواثيق الدولية، فلم يكتفوا بقصفهم بل تركوهم يموتون جوعا جراء سياسات تجويع ضربت الأطفال الفلسطينيين واحد تلو الآخر ليكون آخرهم الطفل يزن الكفارنة الذي استشهد في مستشفى أبو يوسف النجار برفح بسبب سوء التغذية ليصل أعداد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وعدم توفر العلاج إلى 16 شهيدا، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد الطفل يزن الكفارنة

استشهد الطفل يزن الكفارنة أمس الاثنين، جراء الجوع ونقص الأدوية رغم المناشدات الدولية من الأوضاع السيئة التي يعيشها أطفال غزة وسط الحرب، إذ جاء يزن من شمال غزة إلى مستشفى أبو يوسف النجار بعد تدهور حالته الصحية، لمعاناته من شلل دماغي بسبب عدم وصول الأكسجين له بشكل كافٍ عند ولادته، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

استشهاد الطفلة هبة زيادة

واستشهدت الطفلة هبة زيادة السبت الماضي داخل مستشفى كمال عدوان إثر إصابتها بالجفاف وسوء التغذية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نشرها المركز الفلسطيني للإعلام للحظات الأخيرة في حياة الطفلة قبل استشهادها.

استشهاد الطفل جمال الكفارنة

وفي أواخر يناير الماضي استشهد الرضيع الفلسطيني جمال الكفارنة، جوعاً وعطشاً ونقصاً في الدواء وفقداناً لحليب الأطفال في قطاع غزة.

وفاة 15 طفلا جوعا في مستشفى كمال عدوان

وكان مستشفى كمال عدوان أعلن يوم الأحد الماضي، وفاة 15 طفلاً جراء سوء التغذية والجفاف، مشيرا إلى أن هناك 6 أطفال آخرين في حالة خطرة بالعناية المركزة.