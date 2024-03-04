«بقى عضم».. صور صادمة للطفل يزن الكفارنة بعد وفاته جوعا بسبب العدوان الإسرائيلي

بجسد هزيل وفم مفتوح كان يتمنى أن يجد لقمة أخيرة تسد جوعه، انتشرت صور الطفل الفلسطيني يزن الكفارنة؛ التي تدمى لها القلوب بمجرد رؤيتها، ويُضاف اسمه لقائمة من الضحايا الشاهدة على عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ تحول الطفل إلى جثة أقرب لمومياء بسبب التصاق جلده بالعظم البارز، والفم المفتوح متمنيًا شقفة خبز تسد الجوع، لكن الموت كان أسرع من تعافي الصغير.

استشهاد يزن الكفارنة جوعًا

منذ ساعات قليلة رحل الصغير يزن الكفارنة بعد أن تحول جسده إلى جثة هزيلة، عظام يكسوها جلد ضعيف وعيون مفتوحة تجعل من يراها يبكي على ما وصل إليه الطفل، بسبب العدوان الذي منع الطعام عن قطاع غزة مع استمرار الحرب والصمود لأهالي غزة، ونشر المصور الفلسطيني مهند الخطيب، خبر وفاة «يزن» منذ قليل موضحًا أن الصغير صمد أمام الجوع وسوء التغذية بسبب حصار جيش الاحتلال على غزة، لكن حالته تدهورت وتوفي صباح اليوم.

محاولات إنقاذه فشلت

وارتقى الطفل الفلسطيني يزن الكفارنة بعد أن لم يجد كسرة خبز تسد جوعه بعد محاولات عدة لإنقاذه منها محاولة الصحفي الفلسطيني حسن اصليح نشر مقطع فيديو يُظهر فيه حالة الطفل يزن الكفارنة، بعد تحول جسدة لهيكل عظمي نتيجة للجوع؛ متمنيًا أن يتم إنقاذ الطفل الذي عانى من شلل دماغي منذ ولادته، وكان يتغذى على أنواع خاصة من الطعام، كبعض المشروبات والمكملات الغذائية، إلا أن الحرب على القطاع حرمته حتى من الطعام العادي، وتحمل فوق طاقته، وكانت عائلة يزن قد نزحت في وقت سابق من بيت حانون إلى رفح، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية .