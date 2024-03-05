وزارة الشباب تختتم تأهيل طلاب جامعتي الإسكندرية ودمياط للعمل العام

اختتمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، مشروع تأهيل وتدريب القيادات الطلابية الجامعية، بجامعتي الإسكندرية ودمياط على العمل العام وكافة الأنشطة الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعتي الإسكندرية ودمياط، بمشاركة 600 قيادة طلابية من يمثلون 35 كلية، منها 21 كلية بجامعة الإسكندرية، و14 كلية بجامعة دمياط.

تفاصيل مشروع تأهيل القيادات الطلابية الجامعية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، ويهدف المشروع القومي الي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، إضافة إلى رفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها «الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة»، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

ورش عامل متنوعة لتأهيل الشباب

يتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها «اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي» ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين.

ويشتمل المشروع على لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها «ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي» يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.