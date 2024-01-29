طلاب مدارس المتفوقين يطالبون وزير التعليم بآليات مختلفة لدخول الجامعات

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأساتذة كليات التربية، مؤتمر نظام التعليم المصري الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشارك عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمشاريع، وأكد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أنّ الدراسة في مدارس المتفوقين لها طابع خاص حيث تعمل أولا على تنمية الشخصية بالاعتماد على النفس، ويتم توفير إقامة للطلاب داخل المدارس، كنا أنّها تعتمد على البحث، موضحين أنّ كل دراستهم تعتمد على البحث باستخدام منصات البحث المختلفة على رأسها جوجل، ما يعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية ومن ثم الدراسة فيها حلم أي طالب.

تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين

وقال الطالب زياد محمد، في الصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين في قنا، إنّ تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين تنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، قائلا: «لو رجع الزمن من تاني هدخل مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا».

وأضاف الطالب أنّ مميزات الدراسة كثيرة، منها أنّها تحول الطالب من شخص انطوائي إلى طالب قادر على التعامل والحديث مع أي شخص، كما تعد الطالب لأن يكون جاهزا لسوق العمل.

وأوضح أنّه كطالب في مدرسة متفوقين يجب عليه التنسيق وفق آليات مختلفة لدخول الجامعات، قائلا: «ليس من المنطق دخول الجامعات وفق مجموع الدرجات فقط، فطبيعة الدراسة في هذه المدارس تعتمد على البحث بشكل متواصل، إضافة إلى تقديم الطالب مشروع أثناء الدراسة لحل مشكلة من المشكلات التي تواجه مصر، كتلوث الهواء أو البيئة، ومن ثم يجب أن تكون الكلية مناسبة لفكره وطبيعة دراسته بهذه المدارس، كما طالب بفتح باب التنسيق بشكل مبكر».

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مشاريع الطالب واستمعوا إلى شرح عنها.