ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في أسيوط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام عاطل وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود حفرة بقطر مترين وعمق 6 أمتار، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.