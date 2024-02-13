ضبط رجل وسيدة بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك مطبعة وربة منزل، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المُشار إليه، وضبطهما حال قيامهما بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطـر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.