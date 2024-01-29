القبض على عامل يروج لأماكن التنقيب عن الآثار عبر السوشيال ميديا في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل يروج لأماكن التنقيب عن الآثار غير المشروع عبر السوشيال ميديا في دمياط.

وأكدت التحريات أن القائم على إدارة الصفحة «منجد» له معلومات جنائية، مقيم بمدينة دمياط، وجرى ضبطه وبحوزته الهاتف المستخدم في إدارة الصفحة، وأقر بإدارتها بهدف التوسط فى عمليات البحث عن الآثار وتسهيل بيعها، وكذا النصب على المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق.