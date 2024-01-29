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معرض القاهرة الدولي للكتاب

القبض على عامل يروج لأماكن التنقيب عن الآثار عبر السوشيال ميديا في دمياط

كتب:

محمد بركات
12:17 م | الإثنين 29 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل يروج لأماكن التنقيب عن الآثار غير المشروع عبر السوشيال ميديا في دمياط. 

وأكدت التحريات أن القائم على إدارة الصفحة «منجد» له معلومات جنائية، مقيم بمدينة دمياط، وجرى ضبطه وبحوزته الهاتف المستخدم في إدارة الصفحة، وأقر بإدارتها بهدف التوسط فى عمليات البحث عن الآثار وتسهيل بيعها، وكذا النصب على المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات