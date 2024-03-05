10 معلومات عن طبيعة وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، ومواصفات الأسئلة، إذ تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع، والمقرر انطلاقها يوم السبت 22 يونيو المقبل.

معلومات حول طبيعة وشكل امتحانات الثانوية العامة

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات حول طبيعة وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024.

- امتحانات الثانوية العامة 2024 تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة بتقنية «الفار».

- جدول الامتحانات يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات، وتوفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

- إجراءات مواجهة الغش بمنع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة

- امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

- عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة مثل العام الماضي.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book أسوة بالعام الماضي.

- تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

- نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.