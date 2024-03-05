ضوابط أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 في مواد غير المضافة للمجموع، والتي تبدأ يوم الاثنين 10 يونيو المقبل قبل عيد الأضحى، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم 12 يونيو لمادتي الاقتصاد والإحصاء، فيما تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع في لجان امتحانية مؤمنة، مؤكدة عقدها بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة في كل مادة دراسية.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بدون مقالي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع:

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط «اختيار من متعدد »

- لا تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع أسئلة مقالية.

- المواد غير المضافة للمجموع «نجاح ورسوب».

- يشترط حصول الطالب على 50% من مجموع درجات في امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع 2024 في كل مادة.

- لن يتم تسليم الطلاب فيها مجلد أو ورقة المفاهيم.