كيف تطورين مهارات ابنك في الرسم.. تابعي مسلسل الكرتون نورة
كتب:
أمنية شريف
03:20 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
مسلسل نورة
تسعى الأمهات جاهدة لتعليم أبنائها الكثير من المهارات وتنمية قدراتهم على الإبداع، وخاصةً تعليمهم موهبة الرسم كأحد الفنون المبتكرة، وهو ما سيطرحه مسلسل الكرتون نورة خلال رمضان 2024، إذ ظهر خلال البرومو الترويجي البطلة نورة ترسم بعض اللوحات على الحائط في الغرفة، وبقى تساؤل الأمهات إثر هذا كيف يمكن تعليم الأطفال الرسم وتكوين الأشكال؟.
مسلسل نورة
منذ مراحل عمرية مبكرة وتحاول الأمهات تعليم أبنائهن الرسم، فهو من بين الفنون التي تحرص على تعليمها لأطفالها، وهو ما طرحه برومو المسلسل نورة، الذي يهدف إلى تقديم العديد من القيم الأسرية وتعليم المهارات، أهمها تعليم الأطفال الرسم، وهو ما يمكن من خلال خطوات بسيطة.
كيف أنمي مهارات طفلي في الرسم؟
تنمية موهبة الرسم عند الأطفال، تكون باتباع عدة خطوات، بحسب موقع «Fenun course»، المتخصص في شؤون الرسم:
- شراء الأدوات المخصصة.
- البدء برسم الأشكال البسيطة من أجل تطوير مهاراتهم الرسمية.
- رؤية الصور في الكثير من القصص وتعليمهم تقليدها ورسمها كأحد الأمثلة.
- استخدام الألوان المختلفة لتحفيز الأطفال على الرسم والإبداع.
- تعليمهم رسم الأشياء الجديدة للابداع والمهارة.
- تقنيات الرسم المختلفة مثل تقنيات الظل والإضاءة والعمق.
- يجب دمج تعلم الرسم مع المرح واللعب.
- تخصيص مكان لرسومات الطفل.
- تدريبهم دومًا على الرسم حتى الأشكال البسيطة.
- يجب تشجيع الاطفال على الممارسة المستمرة للرسم.
- توفير الأدوات الازمة للرسم، لتشجيعهم على تطوير المهارات الحركية.