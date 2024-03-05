كيف تطورين مهارات ابنك في الرسم.. تابعي مسلسل الكرتون نورة

تسعى الأمهات جاهدة لتعليم أبنائها الكثير من المهارات وتنمية قدراتهم على الإبداع، وخاصةً تعليمهم موهبة الرسم كأحد الفنون المبتكرة، وهو ما سيطرحه مسلسل الكرتون نورة خلال رمضان 2024، إذ ظهر خلال البرومو الترويجي البطلة نورة ترسم بعض اللوحات على الحائط في الغرفة، وبقى تساؤل الأمهات إثر هذا كيف يمكن تعليم الأطفال الرسم وتكوين الأشكال؟.

مسلسل نورة

منذ مراحل عمرية مبكرة وتحاول الأمهات تعليم أبنائهن الرسم، فهو من بين الفنون التي تحرص على تعليمها لأطفالها، وهو ما طرحه برومو المسلسل نورة، الذي يهدف إلى تقديم العديد من القيم الأسرية وتعليم المهارات، أهمها تعليم الأطفال الرسم، وهو ما يمكن من خلال خطوات بسيطة.

كيف أنمي مهارات طفلي في الرسم؟

تنمية موهبة الرسم عند الأطفال، تكون باتباع عدة خطوات، بحسب موقع «Fenun course»، المتخصص في شؤون الرسم: