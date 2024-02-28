يناقشها مسلسل نورة.. «كافئ طفلك وشجعه على تحقيق أهدافه»

مسلسل نورة، يناقش القضايا الاجتماعية المختلفة، وخاصة الأطفال، يُعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد عرض البرومو الرسمي على منصة «watch it»، ويتحدث عن فتاة تدعى «نورة» طموحة لديها حلم تسعى لتحقيقه.

طرق مساعدة الأطفال على تحقيق الأهداف

ومن وحي مسلسل نورة، نستعرض طرق مساعدة الأطفال على تحقيق الأهداف، خاصة تلك التي تكون قابلة للتحقيق لكنها تتطلب بعض الجهد في تعليم الطفل كيفية مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف على أرض الواقع.

يجب على الآباء أن يتحدثوا مع أطفالهم عن أهدافهم التي يريدون أن تتحقق ويسعون لها، لذلك لا بد من طرح بعض الأسئلة عن هذه الأهداف، وكيف يريدون تحقيقها، ويجب على الأهل أن يظهروا دعمهم للطفل، من أجل تنفيذ أهدافهم على أرض الواقع حتى يتشجع أكثر، وفقًا لما نشره موقع «edmentum».

تشجيع الأطفال، من أهم الأشياء التي تحقق أهدافهم، لذلك يجب على الوالدين أن يشجعا أطفالهما على تحقيق أهدافهم، وذلك عن طريق تقديم مكافأة لهم عند نجاحهم في تحقيق أي إنجاز، وهو ما يدفعهم لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه يجب تخصيص وقت مع الطفل للتفكير فيما حققه.

أحداث مسلسل نورة

وتدور أحداث مسلسل «نورة»، حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرقا متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.