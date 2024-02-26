طرق تساعد طفلك في التغلب على الفشل.. من وحي مسلسل نورة

وجبة دسمة ونصائح للأطفال يقدمها كوكبة من النجوم ضمن السباق الرمضاني 2024 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمساحة واسعة واهتمام يمزج بين التوعية والقيم، من خلال مسلسل الكرتون نورة، إذ تدور أحداثه في إطار الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها، ويساعدها والدها ويشجعها لمواجهة أي خسارة، ويحمل في طياته الكثير من القيم، وعلى رأسها الأهم مواجهة الفشل والتغلب عليه.

كيفية مواجهة الفشل؟

يقدم مسلسل الكرتون نورة الكثير من القيم، وهو سبب ما لقاه من صدى واسع فور عرض البرومو الترويجي، أهمها مساعدة الأطفال على التغلب على الفشل، وتساءل العديد من الناس كيفية تعليم الطفل هذه الصفة، وهو ما عبَّرت عنه إيناس علي، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن تعليم الطفل يجب أن يكون برفق والتحدث معه دومًا.

ولغرس قواعد السلوك في الأبناء، ومساعدتهم على التغلب ومواجهة الفشل، أكدت أن ذلك من خلال عدة أساليب، وهي:

- التحدث معه في شتى أمور الحياة.

- التحدث معه حول قيمة الدراسة.

- المشاركة في الأعمال معًا.

- علمي طفلك أن يعبر عن آرائه ومخاوفه دومًا.

- تعليم طفلك المواجهة بقوة.

- إظهار الحب دائمًا له.

- أعط لهم فرصة الاجتهاد وذلك سيشجعهم على التقدم والنجاح.

التربية السليمة

يجب التحدث دومًا مع الطفل التمهيد والتقبل في حالة إذا فشل في أمر ما، وهو ما عبَّرت عنه استشاري الطب النفسي: «علمي طفلك دومًا التحدث والمواجهة والتفكير في المنافسة وأنه يتقبل كل شيء، وذلك يساعده على التقبل والتغلب على الفشل».