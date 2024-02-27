7 خطوات تساعد الطفل على تحقيق حلمه.. من وحي مسلسل نورة في رمضان 2024

نصائح للأطفال يقدمها كوكبة من النجوم ضمن السباق الرمضاني 2024 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال مسلسل الكرتون نورة، إذ تدور أحداثه في إطار الفتاة التي تبحث عن أهدافها، وتحاول تحقيق أحلامها دومًا، ويحمل في طياته الكثير من القيم، وعلى رأسها الإجابة على كيف يحقق الأطفال أهدافهم؟.

كيفية تحقيق الأهداف

فور إعلان البرومو الترويجي لاقى مسلسل الكرتون نورة صدى كبير، لأنه وسط زخم الحياة يجب أن يكون هناك محتوى هادف للأسرة والأطفال، وهو ما تحرص عليه شاشات المتحدة، وظهر العديد من القيم أهمها تحقيق الأهداف ومعرفة الوصول إلى الأحلام، وتساءلت العديد من الأمهات كيفية مساعدة أطفالهم على تحقيقها، وهو ما عبَّر عنه جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يجب مساعدتهم وتحفيزهم بصفة مستمرة.

طرق الوصول إلى الأحلام

- نمي موهبتهم لمعرفة أهدافهم وأحلامهم.

- ضعي خطة معهم لمعرفة أهدافهم.

- طبقي معهم خطوات واقعية لتحديد الأهداف.

- تعليم طفلك المواجهة بقوة.

- تعريف أطفالك أنه من الممكن الوقوع في عراقيل.

- وفري له البيئة المناسبة لتحقيق هدفه وتحدثي معه دومًا عما يجب أن يفعله.

- يجب مساعدتهم لتحديد أهدافهم وفهم دوافعهم والتحرك على أساسها.

وقال «فرويز»: «يجب تحديد احتياجاتهم وطموحهم، وده لازم تساعدهم فيه الأسرة من خلال عدة أنشطة أهمها ممارسة ألعاب تفاعلية تعتمد على المعلومات واكتساب النصائح، واختيار البرامج والأفلام اللي بيشوفوها، وأهم شيء المناقشة العائلية ده بيخلي عندهم ثقة في نفسهم يعرفوا هدفهم ويحققوا طموحهم».