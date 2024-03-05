رئيس وزراء أرمنيا عن الأوضاع في غزة: ندعم مبدأ حل الدولتين  

وجه رئيس وزراء أرمنيا نيكول باشينيان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعدته لأرمينيا، وحرصه على تطور العلاقات بين البلدين.

وعن القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، أضاف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن أرمينيا دعمت مبدأ حل الدولتين.

وتابع: «مصر وأرمينيا لديهما تعاون مثمر في مجالات السياسية والثقافي والعلمي والتعليمي والسياحي وغيرهم، ومصر بالنسبة لنا شريك موثوق به في علاقاتنا مع العالم الإسلامي»، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وأرمينيا تمتاز بمكانة عالية ومميزة للغاية.