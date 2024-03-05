السيسي: مصر مستعدة لنقل خبراتها في البنية التحتية والإنشاءات إلى أرمينيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر وأرمينيا تجمعهما علاقات تعاون ممتدة في أكثر من مجال، بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة للجانب الأرميني، وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس، أنّ مباحثات مع رئيس وزراء أرمينيا شهدت مناقشات مهمة، بينها تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين، خاصة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال، لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الفترة المقبلة.