رئيس وزراء أرمينيا يشكر السيسي على حسن الاستقبال: مصر من أهم الشركاء

وجه رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة له وللوفد المرافق، مشيرا إلى أن مصر من أهم الشركاء في الشرق الأوسط.

وأعرب في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عن تقديره لتلك الفرصة التي جمعت به مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى التوصل الدائم والمتكرر بين مصر وأرمنيا، والتعاون المشترك والمتبادل فيما بينهما، إذ تؤكد العلاقات الطيبة بين البلدين.

وتابع أنه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى الاتفاق على العديد من المسائل الأمنية والإقليمية ذات الصلة في المنطقة وجنوب القوقاز والشرق الأوسط.