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دراما المتحدة

السيسي يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في قصر الاتحادية (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
12:28 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا في قصر الاتحادية.  

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