السيسي يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في قصر الاتحادية (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 12:28 م | الثلاثاء 05 مارس 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا في قصر الاتحادية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي رجل الدولة.. وليس الرئيس فقط رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي على بناء دولة المواطنة المصرية عبد الفتاح الطاروطي: تكريم الرئيس السيسي لي وسام شرف على صدري الرئيس السيسي يبحث تهدئة الأوضاع في غزة مع مستشار الأمن الوطني البحريني السيسي أرمينيا بقلم نرمين عفيفي