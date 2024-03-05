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دراما المتحدة

رئيس وزراء أرمينيا: مهتمون بالاستثمار في مصر.. ونسعى لزيادة التبادل التجاري

كتب:

يارا أشرف
01:58 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنَّه من الملحوظ اهتمام المستثمرين المصريين في أرمينيا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات عملية تحدث في ملف عملية التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا، إذ أنَّه خلال العام الجاري من المقرر أن تتمّ الجلسة الاعتيادية للجنة الحكومية المشتركة فضلًا عن انعقاد منتدى رجال الأعمال.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أنَّه من المتوقع عقد منتديين أخرين خلال العام، موضحًا أنَّ حكومة أرمينيا ستشجع رجال الأعمال الأرمينيين على المشاركة في المنتديات التي تعقد في القاهرة.

وأكّد التطور بين البلدين في مجال السياحة، مشيرًا إلى أنَّ عدد السياح الأرمينيين لمصر يزداد يوما تلو الآخر، إلى جانب تبادل الزيارات الهامة بين أرمينيا ومصر خلال العامين الماضيين، متمنيًا المزيد من الإنجازات والنجاحات والسداد للبلدين من أجل رفاهية وازدهار مصر وأرمينيا.  

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